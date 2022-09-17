Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in yedinci haftasında 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.