Fenerbahçe Denizlispor Canlı İzle | FB Denizli ilk 11'ler | FB Denizlispor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe başında yeni antrenörü Zeki Murat Göle ile ilk maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesi 39 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak son haftalardaki kötü gidişata son vermek istiyor. Öte yandan 27 puanla 10. sırada bulunan Denizlispor Fenerbahçe deplasmanından 3 puan çıkararak

Fenerbahçe Y. Denizlispor nasıl canlı izlenir?

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Fenerbahçe, Belözoğlu ve Demirel ile çalıştı

Süper Lig'de oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımı Kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çalıştırdı.

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ersun Yanal'ın ayrılışından sonra takımı çalıştıran isimler Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel olurken Belözoğlu'nun oyunculara sürekli uyarıda bulunması dikkat çekti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmalar daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular taktik çalıştı.

Denizlispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Süper Lig'in 25. hafta haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun idaresinde 25. haftada İstanbul'da konuk olacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Bir saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak taktik çalışmalarıyla sona erdi. Yarın hava yolu ile gidecek olan Denizlispor kafilesi son antrenmanı İstanbul'da gerçekleştirecek.

Öte yandan, antrenmanda parmağından sakatlanan Tolgahan Acar çalışmalara katılmazken tedavileri devam eden Hadi Sacko, Isaac Sackey, Tiago Lopes ve Kibong Mbamba fizyoterapist eşliğinde çalıştı.