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Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti

Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti
Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti

Yarın Denizlispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Korona virüsü atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Samatta, Lemos, Ademi, Perotti, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Harun Tekin ve cezalı Luiz Gustavo, Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Öğle saatlerindeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Erol Bulut kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse."

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