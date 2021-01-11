Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Obertan'ın pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Altay yatarak topa sahip oldu.

8. dakikada Pelkas'a hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada kaleci Fanolle çıkarak iki hamlede topa sahip oldu.

11. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Novikovas dar açıdan sert vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topu Sadık son anda kornere atarak tehlikeyi savuşturdu.

32. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gomes sert vurdu ancak Sadık'a çarpan top kornere gitti.



34. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada meşin yuvarlak Gomes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruş ağlara giderken, hakem Mete Kalkavan, Gomes'in elle oynadığına hükmetti.

37. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet'in ortasında topa iyi yükselen Gomes kafayı vurdu ancak top az farkla üsten auta çıktı.

45+3. dakikada Caner'in uzun pasında defanstan seken topu önünde bulan Thiam yerden bir vuruş çıkardı, kaleci Fanolle'ün ayağıyla müdahale yaptığı top az farkla kornere çıktı.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza sahası içerisinde Pelkas'ı gördü. Pelkas uygun durumdaki Mert Hakan'a pasını çıkardı. Bu futbolcu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

48' Fenerbahçe, Pelkas'ın golüyle 2-0 öne geçti! Sinan Gümüş, sol kanatta hareketlenen Pelkas'a alda at dercesine pasını verdi. Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.Gol - Dimitrios Pelkas

51' GOL! Fenerbahçe'de bu kez Sinan Gümüş sahneye çıktı! Sarı-Lacivertliler 3-0 öne geçti! Caner Erkin'in sol kanattan adrese teslim ortasında Sinan Gümüş şık bir kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkaran isim oldu.

71' Erzurumspor'da Cenk Ahmet ceza alanı içinde kale önüne ortasını yapmak istedi ancak Caner Erkin son anda araya girdi ve topu kornere yolladı.

76' Fenerbahçe'de Valencia sağ çaprazdan kaleye sokuldu! Yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Kayacan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

