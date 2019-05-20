Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı tek golle aldı

2. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah ortaladı arka direkte Leo müsait pozisyonda topu ıskaladı.
14. dakikada hızlı gelişen atakta Taylan yaklaşık 30 metreden sert vurdu top üstten dışarı çıktı.
17. dakikada sol taraftan Emrah ortaladı Sunu'dan önce son anda Isla topu dışarı attı.
23. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Eduok kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Harun topu güçlükle dışarı çeldi.
33. dakikada sol taraftan Dirar ortaladı müsait pozisyondaki Soldada iyi vurdu kaleci Sehic topu çizgiden çıkardı.
52. dakikada sol taraftan Moses ortaladı arka direkte Dirar gelişine sert vurdu top yandan dışarı gitti.
54. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Soldado kaleci Sehic ile çarpıştı. Mücadelenin hakemi VAR kontrolünden sonra penaltıya hükmetti.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen Moses topu ağlarla buluşturdu. 0-1
73. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emrah iyi vurdu top üst direğe vurarak dışarı çıktı.
76. dakikada Hakan yaklaşık 35 metreden sert vurdu, kaleci Harun güçlükle topu dışarı çeldi.
87. dakikada sol taraftan Tolga ortaladı arka direkte Lokman müsait pozisyonda iyi vuramadı.
88. dakikada sağ kanattan Leo'nun ortasına Lokman topukla vurdu top üstten dışarı çıktı.
90. dakikada sağ taraftan Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda Leo müsait pozisyonda iyi vuramayınca top üstten dışarı çıktı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan,
BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Lokman, Taylan, Emrah, İbrahim (Tshabalala dk. 65), Sunu, Eduok (Opsth dk. 65)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serkan Kurtuluş Sefa, Scuk, Kone, Munsy, Samed Ali
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Serdar, Skrtel, Dirar, Tolgay, Jailson, Zajc (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Valbuena (Moses dk. 25), Soldado (Ayew dk. 70)
Yedekler: Berke, İsmail, Neustadter, Sadık, Alper, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Moses (dk. 59 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İbrahim, Hakan, Sehic, Tolga (BB Erzurumspor), Valbuena, Tolgay, Skrtel, Serdar, Harun (Fenerbahçe)