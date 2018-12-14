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Fenerbahçe, deplasmanda tek golle kaybetti | Spartak Trnava - Fenerbahçe kaç kaç?

Fenerbahçe, deplasmanda tek golle kaybetti | Spartak Trnava - Fenerbahçe kaç kaç?
Fenerbahçe, deplasmanda tek golle kaybetti | Spartak Trnava - Fenerbahçe kaç kaç?

Spartak Trnava - Fenerbahçe kaç kaç? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Peki Spartak Trnava - Fenerbahçe mücadelesi nasıl sonuçlandı? İşte Spartak Trnava - Fenerbahçe mücadelesinin tüm detayları...

Spartak Trnava - Fenerbahçe... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi.

Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'lık skorla kaybetti. Spartak Trnava'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü Kubilay Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe, 8 puanda kaldı. Spartak Trnava ise 7 puana yükseldi ve Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

14. dakikada ceza sahası dışından İsmail'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Slimani'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 
17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahsun Çapkan'ın vuruşunda kaleci topu rahat bir şekilde kontrol etti. 
41. dakikada Grendel'in sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Kubilay'ın şutu filelerle buluştu. 1-0 
 

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