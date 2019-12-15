İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu
Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı. Sarı-lacivertliler son 8 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi.

Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk umutlarıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla adeta kayboldu. Sarı-lacivertliler 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alırken, geri kalan müsabakalardan 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alabildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın özellikle deplasman maçlarındaki kadro ve oyun şekli eleştirilirken, oynanan futbol taraftarı memnun etmedi.

Sarı-lacivertli ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2
Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Galatasaray: 0- Fenerbahçe: 0
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2
Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2
Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0
Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.