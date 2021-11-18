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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyonla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana kaleci Berke Özer tedbir amaçlı katılmadı. Enner Valencia'nın tedavisi sürerken, kaleci Altay Bayındır salonda, Luiz Gustavo ise bireysel çalıştı. Milli takımlardan tüm futbolcular dönerken, Kim Min-jae ile Filip Novak takımdan ayrı yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara katıldı Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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