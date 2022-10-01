Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, antrenman sonrası tesislerde kampa girdi.

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