Fenerbahçe, Devler Ligi biletini kaptı!

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan'ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun'un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR'da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş'ın Mert Hakan Yandaş'a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi'nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

57. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

75. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

76. dakikada Tisserand'ın uzun pasında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı ceza sahası içindekiValencia'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 0-4

82. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rossi'nin şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor defansının hatasında topu kapan İrfan Can Kahveci sağdan ceza sahasına girdi ve kale önüne doğru pasını aktardı. Topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş, Awuku, Campi, Hafez (Yiğit Ulaş dk. 45+ 2), Atakan Müjde (Azubuike dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Jospin, Rahman Buğra (Berat Mert dk. 79), Umut Taniş (Burak Efe Yaz dk. 65), Haqi (Enes Savucu dk. 78)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Fatih Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Kerem Altunışık

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Szalai dk. 64), Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Sosa dk. 78), Zajc (Valencia dk. 64), İrfan Can, Rossi (Arda Kurtulan dk. 89 ?), Serdar Dursun (Burak Kapacak dk. 78)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Serdar Dursun (dk. 32), Serdar Aziz (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 75), Valencia (dk. 76 ve 89) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Szalai (Fenerbahçe), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Erdal Akbuğa - Numan Güder

