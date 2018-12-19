Fenerbahçe dibi gördü!

Sezon başından bu yana aldığı başarısız sonuçlarla puan cetvelinde kendine 17. sırada yer bulan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu mumla arıyor. Geçen sezon 16 hafta sonunda ligde 9 galibiyet alan sarı-lacivertliler bu sezon ise sadece 3 galibiyet elde edebildi. Sezona Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile başlayan ardından takımı Yardımcı Antrenör Erwin Koeman'a emanet eden ve son lig maçına yeni teknik patronu Ersun Yanal ile çıkan Fenerbahçe, geçen sezon 16 hafta sonunda yüzde 56.25'lik galibiyet oranı yakalamıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon ise çıktığı 16 maçta sadece yüzde 18.75'lik galibiyet oranına erişebildi.

En iyi yüzdeye Yanal ulaştı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde kazandığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda yakaladığı yüzde 75'lik galibiyet oranına ise yaklaşan bir teknik adam olmadı. Fenerbahçe, Yanal ile şampiyonluk yaşadığı 2013-2014 sezonunda 16 hafta sonunda 12 galibiyetle yüzde 75'lik bir galibiyet orana imza atmıştı. Ersun Yanal sonrası sırayla göreve gelen isimlerden İsmail Kartal ve Vitor Pereira ile 11'şer galibiyetle yüzde 68.75, Advocaat 9 galibiyetle yüzde 56.25 oranına elde etmişti. Geçen sene görevde olan Aykut Kocaman ile sarı-lacivertli ekipte ilk 16 hafta sonunda 9 galibiyetle alarak yüzde 56.25'lik orana ulaşmıştı.

Güven Mert Ercan