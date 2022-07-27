Fenerbahçe - Dinamo Kiev Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0 - 0 DİNAMO KİEV

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de dev maç başladı

7' Osayi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

10' Sol kanatta Zabarnyi'den topu alan Valencia içeri sokularak pasını kale önündeki King'e aktardı. King yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak daha öncesinde Valencia'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Joshua King

14' Tsygankov, Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Viktor Tsygankov

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İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.

DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

HAKEM: Massimiliano Irrati

STAT: Ülker Stadı