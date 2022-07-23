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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine edildi.
Sarı-laciverliler, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

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