Fenerbahçe E. Frankfurt Maç Anlatımı

Fenerbahçe 1-1 E. Frankfurt
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
2' Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
9' Hızlı gelişen Frankfurt atağında Kostic sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kamada'nın şutunda Berke, topun ağlara gitmesine izin vermedi.
12' Zajc'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Berisha yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.Sayılmayan Gol - Mergim Berisha
23' Araya atılan pasta Jakic ceza sahasının solunda topla buluştu. Min-Jae'nin müdahalesi sonucu Jakic yerde kaldı. Frankfurtlu oyuncular penaltı bekledi ama hakem aut kararı verdi.
26' Sağ kanattan ceza sahasına Frankfurt ortasında Jakic'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Pozisyon
30' GOL! Sow, Frankfurt'u 1-0 öne geçirdi. Min-Jae'nin sol kanatta kaybettiği topu Kamada, Kostic'e aktardı. Kostic, topu sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Sow yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Djibril Sow
39' Sol kanattan ani gelişen Frankfurt atağında Kostic içeri ortalamak istedi ancak top yandan dışarı çıktı.
42' GOOOOOOLLLLLLLL! Berisha, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti. İrfan Can'ın sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında savunmanın hatasını iyi değerlendiren Berisha, penaltı noktası üzerinden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Gol - Mergim Berisha
45'İlk yarı sona erdi
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İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Jose Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha.
EİNTRACHT FRANKFURT: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.