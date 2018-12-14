Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüp, dün Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurduktan sonra bugün de Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında görev almış ve sarı-lacivertlilere ligdeki son şampiyonluğunu yaşatmıştı. Yanal, o dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan gönderilmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için birçok kampanya başlatmıştı.

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertlilere tarihinde en erken şampiyonluk sevinci yaşatan Yanal'ın ikinci dönemi böylece resmen başlamış oldu.

Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun ardından takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal getirildi. Daha önce 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin başında olan Yanal, sarı-lacivertli ekibe en erken şampiyonluğunu yaşatmış ve daha sonra 9 Ağustos 2014 yılında sözleşmesi feshedilmişti.

40 maçta 24 galibiyet

Fenerbahçe'yi daha önce 2013-2014 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal, Kanarya'nın başında çıktığı 40 müsabakadan 24 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlik almıştı. Fenerbahçe ile 34 lig maçında 74 puan toplayan Yanal, en yakın takibi Galatasaray'a 9 puan fark atarak takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Forvetler ön planda

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe döneminde özellikle forvetler öne plana çıkıyor. Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan Moussa Sow 30 maçta 15 gol, 7 asist, Emmanuel Emenike 28 maçta 12 gol, 9 asist ve Dirk Kuyt 32 maçta 10 gol, 6 asistle takımlarına katkıda bulunarak şampiyonlukta Yanal'ın en büyük silahları olmuştu.