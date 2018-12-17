Fenerbahçe Erzumspor Canlı İzle| FB Erzurum Maçı Kaç Kaç?

Fenerbahçe Erzumspor Canlı İzle... FB Erzurumspor şifresiz canlı izle olarak izlenebilir mi? gibi soruların detayları burada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile mücadele edecek. Bu müsabaka ile birlikte iki takım lig tarihinde ilk kez mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde 14 puanla 17. sırada yer alırken, mavi-beyazlılar ise aynı puanla averaj farkıyla 16. sırada bulunuyor. İşte mücadeleye dair detaylar...

Fenerbahçe Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Erzurumspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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Fenerbahçe'den 10 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe'de Süper Lig'de bu sezon işler istediği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, ligde son oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Söz konusu müsabakalarda 5 kez berabere kalan Kanarya, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de cezaları bulunan Jailson ve Roberto Soldado bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan kadro dışında bulunurken, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Michael Frey ve Andre Ayew sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Alper Potuk, Mathieu Valbuena ve Tolga Ciğerci'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

Ersun Yanal doğum gününde ilk maçında

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ilk maçına doğum gününde sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'de ikinci kez göreve getirilen Ersun Yanal ilk maçına doğum gününde çıkıyor. 17 Aralık 1961 doğumlu olan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında doğum gününde sahada olacak. Yanal son olarak Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda 9 Mayıs 2014 tarihinde Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta takımın başında yer almıştı.