Fenerbahçe, Euroleague'de sahasında 18 maç sonra yenildi

THY Eurolague Play-Off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 82-80 mağlup oldu ve seri 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı 23 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de Litvanya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak iki maçta galip gelmesi durumunda adını İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde organize edilecek Final-Four'a yazdıracak.

18 maçlık seri sona erdi

Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de sahasında en son mağlubiyetini 2017-2018 sezonun 30. haftasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya karşı 99-91'lik skorla almıştı.

Melli 1500 sayı barajını geçti

Euroleague kariyerinde EA7 Olimpia Milano, Brose Baskets Bamberg ve Fenerbahçe'de forma giyen Nicola Melli, Zalgiris Kaunas ile oynanan karşılaşmada önemli bir istatistiğe imza attı. İtalyan basketbolcu attığı 9 sayı ile Euroleague'de 1500 sayı barajı aştı.

Fenerbahçe - Zalgiris karşılaşmasında taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurdu. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların biletleri tükettiği açıklanmıştı.

Volkan Demirel ve Bogdanovic yalnız bırakmadı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi futbol takımı kaptanı Volkan Demirel yalnız bırakmadı. Volkan'ın dışında NBA'in Sacramento Kings takımında forma giyen eski Fenerbahçe basketbolcu Bogdan Bogdanovic de takip edenler arasındaydı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

