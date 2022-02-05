Fenerbahçe evinde Başakşehir'e mağlup

MAÇTAN DAKİKALAR
18' Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topu alan Danijel Aleksic'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.
26' Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi ve kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
27' Sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas'ın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
32' Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Berke Özer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35' Sağ kanattan Danijel Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Leo Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
47' Mergim Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
61' Nacer Chadli'den pası alan Berkay Özcan'ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69' Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer uzaklaştırdı.
72' Orta sahada topla buluşan Berkay Özcan'ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
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Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Ferdi Kadığolu, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 65), Jose Sosa (Serdar Dursun dk. 74), Osayi-Samuel (Burak Kapacak dk. 83 ?), Dimitrios Pelkas (Enner Valencia dk. 65), İrfan Can Kahveci (Ozan Tufan dk. 46), Mergim Berisha
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Arda Okan Kurtulan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Alexandru Epureanu dk. 90+2 ?), Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 62), Danijel Aleksic, Nacer Chadli (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 ?), Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahiner, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Berkay Özcan (dk. 61) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berke Özer, Miguel Crespo, Mergim Berisha (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Leo Duarte, Berkay Özcan (Başakşehir)