Fenerbahçe evinde dört köşe

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ilk kez ligde bir müsabakada 4 gol kaydetti.

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon ligde ilk kez 4 gollü galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler geride kalan 14 haftada bir müsabakada en fazla 2 gol atarken, alınan 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte toplamda 24 gol kaydetti ve kalesinde 17 gol gördü.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

1. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeriye çevirdiği topta Mergim Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

5. dakikada Pohjanpalo'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Umar Aminu'nun topla beraber ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda Attila Szalai son anda çizgiden çıkardı.

13. dakikada Diego Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Mergim Berisha'nınyaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Miguel Crespo'nun ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

50. dakikada sol taraftan Mesut Özil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarıya gitti.

60. dakikada Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ilerleyip pasını ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut'un pasında penaltı noktası yakınında topu alan Diego Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

70. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai'nın yerden pasında kale önünde topla buluşan Serdar Dursun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada Sosa'nın pasında topu alan Serdar Dursun'un ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

90. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Attila Szalai'nin pasında kale önünde bulunan Serdar Dursun, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Berke Özer, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miguel Crespo (Jose Sosa dk. 62), Ferdi Kadıoğlu (Nazım Sangare dk. 81 ?), Diego Rossi (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?), Mesut Özil (Arda Güler dk. 88 ?), Mergim Berisha (Serdar Dursun dk. 62x)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel (Alberk Koç dk. 66), Djokovic (Dabo dk. 80 ?), Sabo (Bolasie dk. 66), Boyd (Loic Remy dk. 66), Boldrin, Umar, Pohjanpalo (Alper Potuk dk. 45)

Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Phiri, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Mergim Berisha (dk. 13), Serdar Dursun (dk. 70, 79 ve 90) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Miguel Crespo (Fenerbahçe), Bolasie (Çaykur Rizespor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Ozan Buğra Koşar