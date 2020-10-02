Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 9. kez karşı karşıya

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle 8 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. İlk olarak Kasım 1959'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybederken, daha sonra oynanan yedi maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yeni yükselen takımlara kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakadan 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de girdiği dokuz net gol pozisyonunun yedisini gole çevirirken (\%77.9), Fenerbahçe bulduğu dört fırsatın sadece birinde yararlanabildi (\%25). Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'e o sezon yükselen ekipleri konuk ettiği son yedi maçın beşinde gol yemedi ve genç teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu etkisi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin iç sahada attığı son altı Süper Lig golünün \%50'sine doğrudan katkı sağlarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar