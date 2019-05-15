Fenerbahçe, Final-Four için İspanya'ya uçtu

Fenerbahçe, bu sene üst üste 5. kez boy göstereceği THY Euroleague Final-Four öncesi İspanya'ya doğru yola çıktı. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Final-Four için sarı-lacivertli kafile, öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel bir uçakla turnuvanın oynanacağı ülkeye gitti.

Fenerbahçe; Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Euroleague Final-Four'un ilk maçında cuma akşamı, bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile final hakkı kazanmak için mücadele edecek.