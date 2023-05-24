Fenerbahçe finalde

FENERBAHÇE 3-0 SİVASSPOR
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai arka direkte topa dokunamadı.
33. dakikada Max Gradel sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+1. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Fredrik Ulvestad topla buluştu. Ulvestad'ın vuruşunda Luan Peres'e çarpan top kornere gitti.
46. dakikada Attila Szalai'nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesinin ardından üst direğe çaparak oyun alanına geri geldi.
47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, önce İrfan Can Kahveci ardından Arda Güler ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ferdi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ali Şaşal Vural topu kurtardı. Pozisyonun devamında Arda Güler'in vuruşunda Ali Şaşal tekrar topu çıkardı. Dönen topta Ferdi Kadığlu, yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
58. dakikada Enner Valencia, savunmayı çalımlayarak sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Michy Batshuayi yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
74. dakikada Enner Valencia'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.
85. dakikada Michy Batshuayi'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Joshua King yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (İsmail Yüksek dk. 90+4 ?), Miha Zajc (Mert Hakan Yandaş dk. 90 ?), İrfan Can Kahveci (Diego Rossi dk. 75), Arda Güler, Michy Batshuayi (Jayden Oosterwolde dk. 90 ?), Enner Valencia (Joshua King dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Joao Pedro, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Alaaddin Okumuş dk. 77), Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie (Mustapha Yatabare dk. 77), Samuel Saiz (Clinton Njie dk. 64), Fredrik Ulvestad, Charilaos Charisis (Hakan Arslan dk. 64), Max Gradel (Ahmed Musa dk. 38), Leke James
Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 47), Michy Batshuayi (dk. 58), Joshua King (dk. 85) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Charilaos Charisis, Isaac Cofie (DG Sivasspor)
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