Fenerbahçe finalde Botaş'ın rakibi oldu

Salon: 11 Nisan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 3 , Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1
Başantrenör: Osman Olcay Orak
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)
Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı