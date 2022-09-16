Fenerbahçe, Fransa'da puanı 90+2'de kurtardı!

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada İsmail'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda kaleci Mandanda meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde Gustavo'nun kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
25. dakikada ceza sahası sol çaprazdan İrfan Can'ın vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
52. dakikada savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Terrier, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Martin Terrier'in savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Lovro Majer, Altay'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
60. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahasına sokulup çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+1. dakikada Bourigeaud, ceza sahası içinde Valencia'yı düşürünce hakem penaltı kararı verdi.
90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Valencia topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Roazhon Park
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Melling, Bourigeaud, Ugochukwu (Doku dk. 78), Majer (Tait dk. 78), Sulemana (Desire Doue dk. 65), Gouiri (Truffert dk. 64), Terrier (Abline dk. 74)
Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Wooh, Guela Doue, Francoise, Assignon, Belocian
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres (Alioski dk. 57), Mert Hakan (Rossi dk. 87 ?), İsmail, İrfan Can, Lincoln (Emre Mor dk. 67), Joshua King (Pedro dk. 67), Batshuayi (Valencia dk. 67)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Arao, Ferdi, Arda Güler, Zajc, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Terrier (dk. 52), Majer (dk. 54) (Rennes), İrfan Can (dk. 60 ) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Traore (dk. 83) (Rennes
Sarı kartlar: Majer, Bourigeaud, Theate (Rennes), Pedro (Fenerbahçe)