Fenerbahçe- Galatasaray Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-0 GALATASARAY

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40' Sol kanattan Caner'in köşe vuruşunda Samatta'nın yakın mesafeden kafasında kaleci Muslera gole izin vermedi.

39' Ceza sahası dışından Sosa'nın şutunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.

27' Galatasaray'da Saracchi, Nazım'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

23' Maçta sertlik arttı! Oyun bu dakikalarda faul atışları nedeniyle sık sık duruyor.

18' Galatasaray etkili geldi. Sağ kanattan Linnes'in ortasında arka direkte uygun durumda olan Mohamed'e gelen topu Sangare son anda topu kornere gönderdi.

17' Fenerbahçe'de Mert Hakan, Arda Turan'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

11' Emre Kılınç'ın kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top yandan dışarı gitti.

10' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Linnes'in ortasında savunmandan seken top arka direkte bomboş durumda olan Emre Kılınç'ın önüne düştü. Emre topu istediği gibi kontrol edemedi.

6' Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Sosa topu uzaklaştırdı.

3' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Atılan uzun topta sağ kanattan topla buluşan Samatta kaesini terk eden Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

2' Sağ kanattan Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı!

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta