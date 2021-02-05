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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır’da olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın görev yapacağı açıklandı.
Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

6 Şubat Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 A.Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü - DG.Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Y.Denizlispor - FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - İH.Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar

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