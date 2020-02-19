Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Temsilcisi Osman Kayaalp

23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Türkiye Futbol Federasyonu'nun tecrübeli temsilcisi Osman Kayaalp atandı. 11 yıldır Federasyon temsilcisi olarak görev yapan ve bu sezon 10 maçın üzerinde görev alan Osman Kayaalp, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbi maçında TFF'nin en güvendiği isimlerden birisi olarak atandı. TFF temsilcisi Osman Kayaalp, 7 yıl faal hakemlik yaptıktan sonra 10 yıl Kayseri Kadir Has Stadı müdürü olarak hizmet etmişti.

Yüksel Yıkılmaz