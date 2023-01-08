Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-2 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
9. dakikada King'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, kaleci Musera'yı çalımlayarak ilerlemek istedi. Boşta kalan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
17. dakikada Serdar Aziz'in uzun pasında Galatasaray yarı sahasının ortalarında topa sahip olan Rossi ceza yayına sokulup rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
28. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı ortada kale önünde Barış Alper bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada sol köşeden Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte Osayi-Samuel arkaya sektirdi. Arka direkte rahat pozisyonda topa sahip olan Oliveira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
36. dakikada sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin Abdulkerim'i geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
37. dakikada sağ taraftan yerden kullanılan kornerde sağ çaprazda Arao topla buluştu. Arao'nun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
53' King'in pasıyla topla buluşan Crespo, uzak mesafeden çok sert vurdu. Kaleci Muslera zorlanmadı.
65' Galatasaray çok etkili geldi. Mertens'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşu kaleci Altay kurtardı.
GOL | 78' Kerem Aktürkoğlu
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi- Samuel, Crespo, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, King, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Zajc, Peres, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Galatasray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Okan Kocuk, Van Aanholt, Torreira, Midtsjo, Yunus Akgün, Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram, Mata, Icardi
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Oliveira (dk. 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Gustavo Henrique (Fenerbahçe,) Boey, Oliveira, Nelsson, Mertens (Galatasaray)
Bora Akyol - Samet Yalçın - Mehmet Şirin Topaloğlu
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