Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı anlatım | FB GS maçı kaç kaç? Fenerbahçe Galatasaray maç skoru... Şampiyonluk yolundaki en kritik viraja giren Galatasaray, Fenerbahçe'nin evine konuk olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev derbiye az bir zaman kala tüm futbolsever akın akın stadlara dolmaya başladı. Fenerbahçe Galatasaray derbisini izleyemeyenler ise maç skorunu telefonlarından takip ediyor. Peki Fenerbahşçe Galatasaray maçı kaç kaç? FB GS maçı skoru? Tüm bu bilgiler haberimizden anlık olarak güncellenmektedir.

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FENERBAHÇE 0 - 0 GALATASARAY



FENERBAHÇE, GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan derbi 14 Nisan 2019 Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray 389. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın oynanacak derbi ile 389. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 123 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray 389. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 119 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 534 golüne, Aslan 484 sayıyla karşılık verdi.

Ligde 124. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 123 rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunurken, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar 33 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 40 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol atma başarısı gösterdi.

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 5'i berabere sona erdi. Geride kalan 5 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar ise 2 kez galip taraf oldu.

SON 5 MAÇLAR NE DURUMDA?

Ev sahibi ekip son 5 mücadelesinde 1 beraberlik 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde etti. Galatasaray ise son 5 mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmedi.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER KİMLER?

Kırmızı kart cezası devam eden Mehmet Ekici'nin forma giyemeyeceği mücadelede Galatasaray'da da iki cezalı oyuncu bulunuyor. Kırmızı kart cezası süren Luyindama ile sarı kart cezası bulunan Marcao'nun yer almayacağı müsabakada yedek futbolculara büyük iş düşecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 197 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar; kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 93 milyon 500 bin Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 90 milyon 100 bin Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 197 milyon.

Sahanın en değerlisi Victor Moses olacak

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Victor Moses, 14 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Moses, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-lacivertlilerde Moses'ı 10 milyon Euro ile Islam Slimani takip ediyor. Galatasaray'da ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri olan Badou Ndiaye. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru ve Kostas Mitroglou takip ediyor. Ligde gol krallığında zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin piyasa değer ise 8 milyon Euro.

Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın değeri 5 milyon Euro olurken, bu sezon Fenerbahçe'nin kalesini ligde 16 maç ile en fazla koruyan isim olan Harun Tekin'in ise güncel piyasa değeri 2 milyon 250 bin Euro.