Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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