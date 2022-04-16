Fenerbahçe galibiyet serisini 5'e çıkardı

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda beyaz noktada topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Soner'in ceza sahası içi sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte Moubandje'nin şutunda top Altay'da kaldı.

42. dakikada Soner'in pasında ceza sahası içine topla giren Tijanic'in şutunda Altay topu kornere çeldi.

43. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortaya Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sağ tarafından gelişine uzak direğe yaptığı vuruşunda top dışarı gitti.

55. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Bright Osayi-Samuel rakibini geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını arka direkteki boş pozisyonda bulunan Diego Rossi'ye aktarmak isterken son anda Murat Paluli ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada defansın arkasına sarkan Franco Di Santo'nun sol taraftan son çizgiye inerek çevirdiği topta kale önünde Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

80. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Arda Güler'in içeriye çevirdiği topta kale önünde Diego Rossi müsait pozisyonda topa vuramadı. Daha sonra pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye hareketinden dolayı penaltı noktasını gösterdi. Moubandje direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen Arda Güler meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Arda Güler dk. 68), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc (Luiz Gustavo dk. 87 ?), Diego Rossi, Mert Hakan Yandaş (Mergim Berisha dk. 69), Dimitrios Pelkas (Attila Szalai dk. 31), Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 69)

Yedekler: Berke Özer, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Jose Sosa

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli (Atakan Çankaya dk. 87 ?), Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Lourency dk. 68), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Ege Özkayımoğlu dk. 87 ?), David Tijanic, François Moubandje, Franco Di Santo (Adis Jahovic dk. 68)

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Marko Mihojevic, Efe Can Saçıkara, Yusuf Talum, Makana Baku

Goller: Serdar Aziz (dk. 4), Arda Güler (dk. 83 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: François Moubandje (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Franco Di Santo, Kahraman Demirtaş (Göztepe)

İsmail Yasin Akçın - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Francois Moubandje sarı kart gördü.

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