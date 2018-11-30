Fenerbahçe garantiledi, Beşiktaş son haftaya bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran sarı-lacivertli ekip grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Beşiktaş ikinci yarı kanatlandı

I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise Norveç deplasmanında Sarpsborg karşısında ilk yarı 2-0 geriye düştü. Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan siyah-beyazlılar, rakibini Lens (2) ve Love'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve 8 puanlı Genk'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, gruptaki son maçında Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst tura çıkacak.

Türk ekiplerinden Akhisarspor ise J Grubu'nda deplasmanda Krasnador'a mağlup olarak sıfır puanla son sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı

Öte yandan F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan, Dudelange'ı 5-2 yendi. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü kaydetti. Bu arada Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelede Celtic, Rosenborg'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Bayer Leverkusen: 1 - Ludogorets: 1

Zürih: 1 - AEK Larnaka: 2

B Grubu

Rosenborg: 0 - Celtic: 1

Salzburg: 1 - Leipzig: 0

C Grubu

Bordeaux: 2 - Slavia Prag: 0

Zenit: 1 - Kopenhag: 0

D Grubu

Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0

Anderlecht: 0 - Spartak Trnava: 0

E Grubu

Vorskla Poltava: 0 - Arsenal: 3

Karabağ: 1 - Sporting Lizbon: 6

F Grubu

Real Betis: 1 - Olympiakos: 0

Milan: 5 - Dudelange: 2

G Grubu

Rangers: 0 - Villarreal: 0

Spartak Moksova: 1 - Rapid Wien: 2

H Grubu

Apollon: 2 - Lazio: 0

E. Frankfurt: 4 - O.Marsilya: 0

I Grubu

Malmö: 2 - Genk: 2

Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3

J Grubu

Krasnodar: 2 - Akhisarspor: 1

Standard Liege: 1 - Sevilla: 0

K Grubu

Jablonec: 0 - Rennes: 1

Astana: 0 - Dinamo Kiev: 1

L Grubu

BATE: 2 - Vidi: 0

Chelsea: 4 - PAOK: 0