Fenerbahçe garantiledi, Beşiktaş son haftaya bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran sarı-lacivertli ekip grubu ikinci sırada tamamlamayı garantiledi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Beşiktaş ikinci yarı kanatlandı
I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise Norveç deplasmanında Sarpsborg karşısında ilk yarı 2-0 geriye düştü. Ancak ikinci yarıda sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan siyah-beyazlılar, rakibini Lens (2) ve Love'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve 8 puanlı Genk'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, gruptaki son maçında Malmö'yü yenmesi halinde diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst tura çıkacak.
Türk ekiplerinden Akhisarspor ise J Grubu'nda deplasmanda Krasnador'a mağlup olarak sıfır puanla son sırada yer aldı.
Hakan Çalhanoğlu fileleri havalandırdı
Öte yandan F Grubu'nda İtalyan ekibi Milan, Dudelange'ı 5-2 yendi. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü kaydetti. Bu arada Hakem Halis Özkahya'nın yönettiği mücadelede Celtic, Rosenborg'u 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Bayer Leverkusen: 1 - Ludogorets: 1
Zürih: 1 - AEK Larnaka: 2
B Grubu
Rosenborg: 0 - Celtic: 1
Salzburg: 1 - Leipzig: 0
C Grubu
Bordeaux: 2 - Slavia Prag: 0
Zenit: 1 - Kopenhag: 0
D Grubu
Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0
Anderlecht: 0 - Spartak Trnava: 0
E Grubu
Vorskla Poltava: 0 - Arsenal: 3
Karabağ: 1 - Sporting Lizbon: 6
F Grubu
Real Betis: 1 - Olympiakos: 0
Milan: 5 - Dudelange: 2
G Grubu
Rangers: 0 - Villarreal: 0
Spartak Moksova: 1 - Rapid Wien: 2
H Grubu
Apollon: 2 - Lazio: 0
E. Frankfurt: 4 - O.Marsilya: 0
I Grubu
Malmö: 2 - Genk: 2
Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3
J Grubu
Krasnodar: 2 - Akhisarspor: 1
Standard Liege: 1 - Sevilla: 0
K Grubu
Jablonec: 0 - Rennes: 1
Astana: 0 - Dinamo Kiev: 1
L Grubu
BATE: 2 - Vidi: 0
Chelsea: 4 - PAOK: 0