İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Canlı Anlatım
Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

FENERBAHÇE 1 - 0 GAZİANTEP FK

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Nazım'ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi'nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Zajc ile duvar pası yapan Rossi'nin plase vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada Mert Hakan'ın sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Serdar'ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

-----------------

Stat: Ülker
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Novak, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Sosa, Arda Güler, Yusuf Kocatürk, Berisha, Valencia
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih, Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet Demir
Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mendyl, Furkan Soyalp, El Messaoudi, Mirza Cihan, Merkel, Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Rossi (dk. 5) (Fenerbahçe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.