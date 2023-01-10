Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

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