Fenerbahçe, Gaziantep karşısında hata yapmadı!

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Nazım'ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi'nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Zajc ile duvar pası yapan Rossi'nin plase vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Mert Hakan'ın sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Serdar'ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

53. dakikada kaleci Günay'ın ceza sahası içinde Serdar'a yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Serdar'ın vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada İrfan'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Mert Hakan'ın ön direğe gönderdiği topa Serdar'ın altıpas dışında gelişine yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-0

65. dakikada Maxim'in ceza alanına gönderdiği pasta savunma arkasına sarkıp sol çaprazda kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Sagal'ın yerden çektiği şut ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada içeride oluşan karambolde topun sahibi olan Zajc, Tosca'yı çalımlayıp uzak köşeye yaptığı plase vuruşla fileleri sarstı. 3-1

90+5. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında top Tisserand'ın eline çarptı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada beyaz noktaya gelen Maxim, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

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Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo (Sosa dk. 86 ?), Zajc, İrfan Can Kahveci (Arda Güler dk. 74), Mert Hakan Yandaş (Berisha dk. 86 ?), Diego Rossi (Burak Kapacak dk. 90+2 ?), Serdar Dursun (Valencia dk. 74)

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Mirza Cihan dk. 71), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih (Merkel dk. 77), Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan (Furkan Soyalp dk. 46), Sagal, Figueiredo, Muhammet Demir (Mendyl dk. 87 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, El Messaoudi, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Rossi (dk. 5), Serdar Dursun (dk. 62), Zajc (dk. 82) (Fenerbahçe), Sagal (dk. 65), Maxim (dk. 90+7 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Kitsiou, Vetrih, Djilobodji, Maxim (Gaziantep FK), İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

- Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu -

