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Fenerbahçe, Gaziantep'te 3 puan peşinde

Fenerbahçe, Gaziantep'te 3 puan peşinde
Fenerbahçe, Gaziantep'te 3 puan peşinde

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

GAZİANTEP FK 0-0 FENERBAHÇE

Canlı Anlatım

12' Kruse'ye sert bir faul yapan Oğuz sarı kart gördü.Sarı Kart - Oguz Ceylan

11' Savunma arkasına atılan topa Kayode hareketlendi, Gustavo son anda topa dokundu. Altay da kalesini terk etmişti.

9' Orta alanda Muriqi'e sert bir faul yapan Jefferson sarı kart gördüSarı Kart - Jefferson

7' Gaziantep gole yaklaştı! Sağdan yerden yapılan ortada Gustavo'nun ön direkte ters vuruşunda Altay golü önledi.

2' Emre'nin uzun pasında Ozan savunma arkasında topu kafayla Vedat'a indirmek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

1' Maç başladı

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Karşılaşmanın 11'leri:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Jailson, Isla, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga, Kruse, Muriqi 

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