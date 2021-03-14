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Fenerbahçe Gençlerbirliği Maç Anlatımı

Fenerbahçe Gençlerbirliği Maç Anlatımı
Fenerbahçe Gençlerbirliği Maç Anlatımı

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

FENERBAHÇE 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

45' İlk yarı sona erdi.

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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.

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