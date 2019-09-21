Fenerbahçe geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay Bayındır, ilk kez eski takımı Ankaragücü'ne karşı forma giydi .

Sezon başında MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci Altay Bayındır, ilk kez eski takımına karşı sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçtiğimiz 4 haftada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Bayındır kalesinde 5 gol gördü.

Adil Rami ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Kruse'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz'in etkisiz şutu az farkla yandan auta çıktı.

7. dakikada Zanka'nın hava topu mücadelesinde hatasını iyi değerlendiren Orgill, topu kazandı ve ceza sahası dışından denediği şut girişimi Altay'da son buldu.

17. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Rami'nin pasında top Ankaragüçlü oyuncuya çarparak Orgill'in önünde düştü. Zanka'dan sıyrılan Orgill topu Altay'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

20. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kaleci Korcan boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Zanka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

27. dakikada Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

54. dakikada Vedat Muriqi'nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

55. dakikada Ozan'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Kruse'nin sert şutu kaleci Korcan'dan oyun alanına geri döndü.

61. dakikada ceza Gustavo'nun uzun pasını Vedat, Deniz'e indirdi. Deniz'in şutu ise üstten auta çıktı.

68. dakikada Kruse'nin pasını alan Tolga'nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği plase şutu Korcan son anda kornere yumrukladı.

73. dakikada Emre'nin savunma arkasına yolladığı topla sol çaprazda Kruse buluştu. Alman yıldızın rakibini çalımlayarak yaptığı ortayı arka direkte Muriqi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Canteros'un sert şutunu Altay kornere çeldi.

90+4. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ara direkte Tolga'nın şutunu Korcan kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Rami (Jailson dk. 46), Zanka, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz (Tolgay dk. 85 ?), Rorrigues (Emre Belözoglu dk. 41), Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail (Hasan Kaya dk. 46), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Aydın dk. 75), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill

Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Oğuzhan, Sadaev

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Zanka (dk. 20), Muriqi (dk. 73 ) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 16) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe), Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)