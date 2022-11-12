Fenerbahçe-Giresunspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 1-0 GİRESUNSPOR
CANLI ANLATIM
18' GOL! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltı golü ile öne geçti.Gol - Enner Valencia
17' Fenerbahçe'de sağ çaprazdan çalımlar ile ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, rakibinin müdahalesinde yerde kaldı, karar penaltı.
14' Fenerbahçe'de hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığı gerekçesiyle Joao Pedro sarı kart gördü.
6' Sarı-Lacivertlilerde sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai kafayı vurdu. Top üstten dışarı gitti.
5' Fenerbahçe sağ kanattan hücum geliştirmek istedi. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topta savunma kafa ile topu kornere gönderdi.
2' Fenerbahçe maçın başında çok etkili geldi. Sol kanattan Valencia'nın ceza sahasına çevirdiği ortaya Joao Pedro dokunamadı.
1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.
-------------------------------------------------------
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Pedro
Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.