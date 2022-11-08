Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe'de günün tek idmanı Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. DG Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique ve Gustavo Henrique antrenmanı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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