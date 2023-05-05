İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda pazar günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.