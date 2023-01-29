Fenerbahçe gol oldu yağdı

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Yasin Özcan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bahoke'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada İrfan Can Kahvecinin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi uzak kale direğinde iyi yükselen Valencia'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti. 0-1

34. dakikada Batshuayi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu kaleci Erdem'in sağından ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu.. 2-1

45' İkinci yarı başladı

52' GOL! Fenerbahçe Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Arda Güler uzak mesafeden akıl dolu bir aşırtma vuruş yaptı ama meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Valencia kale ağzında tamamladı hattrick yaptı.

61' Ferdi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Arda Güler, son çizgide ortasını içeri çevirmek istedi. Top yan ağlarda kaldı.

70' GOL! Fenerbahçe Valencia ile skoru 4-1'e getirdi. Ceza alanı önünde şut için açı arayan Batshuayi, sol çaprazdan vurdu direkten döndü. Seken topu Valencia tamamladı.

GOL | Fenerbahçe 5-1 Kasımpaşa, 90+2' Batshuayi

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun, Crespo, Luan Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Ryan Donk, Graovac, Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mounir Chouir, Ahmet Emin Engin, Bahoken

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Ali Demirel

Teknik Direktör: Selçuk İnan



Goller: Enner Valencia (dk. 37 pen. ve 39) (Fenerbahçe), Fall (dk. 24) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ryan Donk, Mickael Tirpan (Kasımpaşa), Arda Güler (Fenerbahçe)

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.