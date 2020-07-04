Fenerbahçe Göztepe Canlı İzle | FB Göztepe ilk 11'ler | Fenerbahçe Göztepe saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 30. haftasında 46 puanla 6. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 38 puanla 8. sırada bulunan Göztepe'yi ağırlıyor. Avrupa umutlarını devam ettirmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Sarı-lacivertlilerin karşısında, puan durumunun verdiği rahalıkla sahaya çıkacak olan Göztepe olacak. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Fenerbahçe Göztepe nasıl canlı izlenir?





Fenerbahçe Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları tamam

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirerek hazırlıklarını sonlandırdı.

Göztepe'de 4 eksik

İzmir ekibi, bugün saat 13.00'te İstanbul'a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Göztepe'de tedavileri süren futbolcular Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ve dün yapılan antrenmanda sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucu sol diz iç yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar kafilede yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Vedat Muriqi

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Celso Borges, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Marcio Mossoro, Zlatko Tripic, Kamil Wilczzek