Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı



Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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