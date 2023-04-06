Fenerbahçe hata yapmadı! Dört golle yarı finaldeler

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Alioski'nin sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia, topu kafayla Emre Mor'a indirdi. Bu oyuncu da yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Rossi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen, sol kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Ferdi'nin orta sahanın sağından kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza sahasına indirdiği topa Szalai dokunamadı.

36. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

42. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emre Mor, Serdar Dursun'la gerçekleştirdiği verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

47. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan Serdar Dursun'a attığı ara pasta kaleci Cenk Gönen son anda kalesinden çıkarak ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Kolovetsios'un geri pasında kaleci Cenk Gönen topu kontrol etmek isterken ayağından açtı. Pozisyonun devamında yaptığı presle topu kazanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 3-1

62. dakikada Rossi'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ferdi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen son anda yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top yandan dışarı gitti.

78. dakikada Bernard Mensah'ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

90. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun pasını Arda Güler'e aktardı. Arda Güler'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

90+4. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Cenk Gönen topu çizgiden çıkardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek (Willian Arao dk. 68), Emre Mor (Mert Hakan Yandaş dk. 68), Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 46), Diego Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 68), Serdar Dursun, Enner Valencia (Arda Güler dk. 79)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman (Anthony Uzodimma dk. 57), Majid Hosseini, Oliver Kemen, Yaw Ackah, Mame Thiam (İlhan Parlak dk. 80 ?), Miguel Cardoso (Ramazan Civelek dk. 80 ?), Carlos Mane (Emrah Başsan dk.30), Mario Gavranovic (Bernard Mensah dk. 46)

Yedekler: Bilal Bayazit, Mehmet Öztürk, Joseph Attamah, Berat Eskin, Ethem Balcı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Emre Mor (dk. 8 ve 42), Serdar Dursun (dk. 59), Arda Güler (dk. 90) (Fenerbahçe), Kolovetsios (dk. 18) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Bernard Mensah (Kayserispor)

Yunus Emre Öztaş - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.