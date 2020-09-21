Fenerbahçe Hatayspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE:0-0 HATAYSPOR

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İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

45' İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

41' Hatayspor'da Diouf savunma arkasına sızdı, ama öncesinde ofsayta yakalandı.

37' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortası savunmada Ribeiro'dan geri döndü.

34' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Sackey'den geri döndü.

31' Hatayspor bu dakikalarda daha fazla topa sahip oluyor.

22'Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Munir Mohamedi çift yumrukla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

19'Ceza alanı içinde hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan Ruben Ribeiro sarı kart görüyor.

10'Pablo Santos, Enner Valencia'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.

9'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Mame Thiam ceza alanı içinde topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Munir Mohamedi rahat biçimde topa sahip oluyor.

8'Sol kanatta topla buluşan Enner Valencia son çizgiden ortasını yapıyor ancak top kaleci Munir Mohamedi'de kalıyor

4'Gökhan Karadeniz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül topu ön direkte karşılıyor.

3'Luiz Gustavo'nun ceza alanı hemen içinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

2'Ruben Ribeiro'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırıyor.

1'Hakem Ümit Öztürk'ün düdüğüyle karşılaşma Atakaş Hatayspor'un vuruşuyla başlıyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia.

Hatayspor'un ilk 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.