Fenerbahçe Hatayspor Canlı İzle| FB Hatay Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Lige iyi başlangıç yapan Fenerbahçe ve Hatayspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçı Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu. Gençerler'e, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak da Erkan Engin eşlik edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan'dan iyi haber

Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcu, pazartesi günkü maçta Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek durumda. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakat, cezalı ve eksik oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe Hatayspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Hatayspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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