Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dayanıklılık koşuları yapıldı. Pas organizasyonlarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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