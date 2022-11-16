Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup 16'lı Finalleri rövanş maçında Romanya temsilcisi SCM Craiova'yı konuk etti. 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın seti de 15-11 kazanan Fenerbahçe, son 16 takım arasına kaldı. Fenerbahçe HDI Sigorta, son 16 turunda İtalya'nın Piacenza takımıyla karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Rossella Piana, Alexandros Avramidis
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer, Yacine Louati, Alexandre Ferreira, Emre Savaş, Saeid Marouf, Hasan Yeşilbudak (L), (Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Burak Mert (L), Hakan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Pavle Peric, Bora Josef Stanicki)
Antrenör: Daniel Castellani
SCM Craiova: Laurentiu Lica, Stefan Lupu, Vinicius Alessandro Dos Santos, Robert Viiber, Robert Calin, Filip Kovacevic, Sergio Diaconescu (L), (Ciprian Teleleu, Guilherme Pereira, Dimitrije Pantic, Andrei Georgescu, Gabriel Viorel Dunareanu, Andrei Cirloganescu)
Antrenör: Danut Pascu
Setler: 25-15, 25-14, 25-18, 15-11 (Altın set)
Süre: 91 dakika
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