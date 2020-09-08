Fenerbahçe HDI Sigorta şampiyonlar kupasının sahibi oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası final müsabakasında Arkas ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 25-15, 20-15, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup edip kupayı kazanarak, şampiyonlar kupasını 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe HDI Sigorta takımına şampiyonluk kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken verdi. Kupa kaptan Ulaş Kıyak'ın ellerinde yükselirken, sarı-lacivertli voleybolcular büyük mutluluk yaşadı.

Ayrıca final maçının en değerli voleybolcusu ise Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Salvador Hidalgo Oliva seçildi.

Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-15, 20-25, 25-20, 25-20

Süre: 122 dakika (25,29,31,37)